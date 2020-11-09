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華邦榮獲2020年ASPENCORE全球電子成就獎

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球半導體儲存解決方案領導廠商華邦電子（2344），今（9）日宣布ASPENCORE分析師團隊和全球用戶群共同評選提名TrustME® W77Q入選2020 ASPENCORE全球電子成就獎（WEAA），並榮獲ASPENCORE 「年度傑出產品表現」獎。

W77Q系列是華邦的創新產品，可做為現有標準NOR Flash裝置簡易隨插即用式的替代產品，支援安全儲存、安全啟動、硬體信任根（root-of-trust） 和系統恢復能力，並為即時線上（over-the-air, OTA）更新和裝置驗證等操作提供強大的防護。W77Q可確保IoT裝置穩健、端對端的安全防護力，並提供安全代碼更新，包含線上即時更新，透過更新授權與W77Q之間的端對端安全通道。

即使在主處理器或系統單晶片（SoC）遭破壞之下，仍可不受影響地進行即時線上韌體更新。

華邦電表示，很榮幸獲得ASPENCORE評選W77Q為業界最佳的安全快閃記憶體裝置。W77Q串列式快閃記憶體涵蓋了物聯網所需的安全、具系統恢復力等所有要素，無需更改客戶的平台設計。 W77Q系列產品採用業界標準的封裝和引腳，以及支援標準single/dual/quad/QPI 序列周邊介面（SPI）命令集，可以做為所有來自主要供應商的非安全SPI NOR快閃記體裝置的簡易替代方案。

更新 快閃記憶體 華邦電

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