玉晶光10月營收16.54億元 月減11%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布10月合併營收16.54億元，月減11.08%，年增12.63%。

累計今年前十月合併營收126.24億元，年增29.8%。

玉晶光說明，10月營收意外下滑，主要因中國大陸長假並未全線加班，導致產出減少，11、12月恢復正常上班，產出將回復正常，玉晶光仍看好本季營運表現，有望迎來「歷年最旺第4季」。

玉晶光為高含金量的蘋概股，玉晶光第3季營收以52億元創單季新高，季增68.3%，年增2.8%。法人表示，由於蘋果iPhone 12規格提升，廣角鏡頭由六片鏡片（6P）提升至7P，加上玉晶光產能擴充，將爭取新機鏡頭更多份額，為玉晶光本季營運添多頭動能。玉晶光也在日前證實，已出貨7P鏡頭。