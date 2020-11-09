玉晶光10月營收16.54億元 月減11%
光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布10月合併營收16.54億元，月減11.08%，年增12.63%。
累計今年前十月合併營收126.24億元，年增29.8%。
玉晶光說明，10月營收意外下滑，主要因中國大陸長假並未全線加班，導致產出減少，11、12月恢復正常上班，產出將回復正常，玉晶光仍看好本季營運表現，有望迎來「歷年最旺第4季」。
玉晶光為高含金量的蘋概股，玉晶光第3季營收以52億元創單季新高，季增68.3%，年增2.8%。法人表示，由於蘋果iPhone 12規格提升，廣角鏡頭由六片鏡片（6P）提升至7P，加上玉晶光產能擴充，將爭取新機鏡頭更多份額，為玉晶光本季營運添多頭動能。玉晶光也在日前證實，已出貨7P鏡頭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言