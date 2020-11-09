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互盛第3季合併營收10.13億元 每股稅後純益1.86元

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

互盛公司（2433）今（9）日召開董事會通過今年第3季財務報告，其中合併營收10.13億元，較去年同期減少6%；稅後純益2.69億元，第3季每股稅後純益1.86元。由於股利收入入帳，互盛第3季稅後純益較上季大幅增加172%，較去年同期減少2%。

互盛前3季合併營收30.04億元，稅後純益4.62億元，累計今年前3季每股稅後純益為3.2元。

該公司表示，受新冠病毒疫情影響，互盛合併營收與稅後純益較去年同期減少，由於兩岸辦公市場已見回穩，互盛營收、獲利的差距已逐步縮小。展望第4季，由於進入辦公市場的旺季，法人預估互盛的營收與獲利將回到成長軌道。

互盛台灣主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，除了積極推展智能辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案外，亦建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型並提升服務效率。互盛大陸事業亦為複印機業務，隨著大陸總體經濟狀況逐步復甦，互盛大陸事業亦將持續挹注合併營收與獲利。

時序進入冬季，企業對辦公防疫的需求將增加，互盛除了提供視訊會議、行動分機及雲端軟體服務等零接觸辦公解決方案外，互盛也將以提升辦公環境安全與健康為目標，導入企業用與個人隨身的智能空氣清淨機等系列商品，協助顧客防疫超前部署。

營收 軟體

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