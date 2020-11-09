群創10月營收250億元 年增13%
面板大廠群創（3481）今（9）日公布10月自結合併營收達250億元，月減5.3%、年增13.4%，連二個月營收都在250億元大關之上，營運動能持續。
群創9月合併營收263.5億元，為33個月以來新高。群創上次連續二個月合併營收都超過250億元，已要追溯到2017年的11、12月，是睽違將近三年後再度達成。
群創表示，10月大尺寸合併出貨量共計1,187萬片，較9月減少5%；中小尺寸合併出貨量共計2,503萬片，較9月增加1%。
在價格方面，集邦科技顯示器研究處指出，11月初55吋電視面板報價已來到160美元，近二周上漲5元，漲幅為3.2%；監視器面板近二周價格持平在78.7美元；14吋筆電面板價格則上升0.4美元，來到29美元，小漲1.4%。
展望後市，群創董事長洪進揚認為，疫後宅經濟所帶動的顯示器景氣需求是永續性的，有信心看旺2021年整體景氣。
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