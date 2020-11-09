友達10月營收257億元 年增29%

面板大廠友達（2409）今（9）日公布10月自結合併營收257.3億元，月減1.4%、年增28.8%，營運表現維持在相對高檔，也是自2018年底以來，首度連二月營收達到250億元大關。

友達9月合併營收為260.8億元，為近二年單月新高，10月營收僅小幅收斂，但仍站在250億元之上。

友達表示，10月整體10吋以上面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1,075萬片，較9月份減少3.9%；中小尺寸面板出貨量超過1,073萬片，較9月增加2.5%。

在價格方面，集邦科技顯示器研究處指出，11月初55吋電視面板報價已來到160美元，近二周上漲5元，漲幅為3.2%；監視器面板近二周價格持平在78.7美元；14吋筆電面板價格則上升0.4美元，來到29美元，小漲1.4%。

友達董事長彭双浪日前在法說會上預期，友達第4季產能利用率可維持在高檔，目前訂單能見度已經看到明年上半年。