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群聯技冠群雄 推出全球最快PCIe Gen4 SSD控制晶片E18

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（9）日發布全新一代旗艦PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5018-E18。PS5018-E18不僅延續了全球首款的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5016-E16的領先科技，更將讀寫速度直接推升至7.4GB/s （讀取速度） 與7.0GB/s （寫入速度） 的效能極限，讓PS5018-E18成為目前市場上最快且唯一讀寫速度均達到7.0GB/s以上的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片，再次展現群聯在超高速儲存方案的技術肌肉。

群聯董事長潘健成表示，當市場的同業才剛開始要發佈他們的首款PCIe Gen4 SSD產品時，群聯已經與合作夥伴AMD共同發佈PCIe Gen4生態圈且領先市場量產超過1年半的時間了。對於群聯新一代的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18能充分發揮PCIe Gen4的頻寬且提供超過7.4GB/s的極速效能給終端客戶，不僅僅是群聯累積20年的技術能力展現，更代表著群聯也將引領未來NAND控制晶片的技術與發展方向。

搭載12nm製程以及群聯獨家的CoXProcessorTM 2.0技術，群聯最新旗艦的PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18將為群聯的夥伴及客戶提供最頂尖的效能與傑出的電源功耗效率。

此外，E18控制晶片採用群聯自主研發的多核心架構，不僅適合人工智慧AI的多工運算（Multi-Tasking）, 更是遊戲玩家、內容創作者、以及效能狂熱者的最佳PCIe Gen4 NVMe SSD儲存方案理想選擇。採用八通道的PS5018-E18 Gen4 SSD控制晶片，將提供使用者高達1百萬的隨機讀取速度（IOPS）以及最高8TB的使用容量，預計將成為高速儲存市場中最耀眼的亮點。

AMD公司副總裁兼客戶組件業務部門總經理Chris Kilburn說，AMD透過全球首款支援PCIe® 4.0的桌上型CPU與晶片組，在業界居於領先地位。隨著我們繼續構建支持PCIe®4.0技術的新平台，我們很高興看到像群聯Phison這樣的公司擴大他們的Gen 4 SSD產品系列。

TrendFocus SSD研究副總裁Don Jeanette則表示，預計在未來幾年中，PCIe Gen 4將引領SSD市場。群聯Phison是全球少數領先量產Gen 4x4 SSD的公司之一，而且在為客戶提供用於高性能電腦與遊戲應用的同類最佳SSD產品方面具有領導地位。

4G 群聯 SSD

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