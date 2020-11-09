蘋果喊卡業務 和碩：全力滿足法令需求 既有業務不影響

蘋果宣布暫停與和碩（4938）新業務，主因蘋果發現和碩違反與學生工讀生計畫相關的規定，對此，和碩今（9）日發出聲明指出，已立即將這些員工調離產線，並與客戶及第三方專業機構合作，將員工做妥善的安排，此外，對於大客戶蘋果暫停新業務的說法，和碩強調，公司將盡全力完成客戶與當地政府法令。至於現有案子，則不受影響將持續進行。

和碩指出，近期客戶在進行稽查程序中，發現和碩上海及昆山廠區有部分學生工上夜班、加班及從事與主修無關的工作內容，違反當地法令與規範。

和碩表示，在發現上述事件時，我們便立即將這些員工調離產線，並與客戶及第三方專業機構合作，將員工做妥善的安排，協助返回家中或學校，並提供合理的報酬以及必要的支持與照顧。我們也立即採取必要措施以符合RBA行為準則，透過與外部稽核合作，加強法規遵循流程，並將行為準則評鑑列為高階主管的關鍵績效指標之一。

彭博資訊報導，位於加州的蘋果9日宣布，已將和碩列入觀察期，直到和碩完成修正行動前，將不再提供新業務給和碩。

對此，和碩強調，客戶意思是若和碩不符合法令規範，才會暫停新業務，和碩目前就是確保遵循法令規範，盡全力完成客戶與當地政府法令。至於現有案子，則不受影響將持續進行。