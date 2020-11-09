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和碩：與蘋果業務照舊 有信心改善後新業務合作不影響
蘋果代工廠和碩（4938）被爆出違規僱用學生，和碩今日下午強調，目前已全力改善，全力達成符合當地法規、符合客戶規範，目前與蘋果業務一切照舊，有信心改善並完成符合當地法規、符合客戶規範後，與客戶新業務合作不會受到影響。
和碩被爆出違規僱用學生，這批學生在和碩實習工作期間存在加班、上夜班等違規現象，甚至讓客戶蘋果表示，針對和碩違規行為已經開出了懲罰措施。蘋果在聲明中表示，蘋果已經將和碩置於觀察期，在和碩完成所有必須的糾正措施前，蘋果不會與其進行任何新業務的合作。
和碩今日下午表示，客戶的前提是如果未能更正措施，才會停止新業務的合作，目前和碩已盡全力改善違規行為，全力達成符合當地法規、符合客戶規範，目前與蘋果業務一切照舊、正常進行，同時有信心在完成改善違規行為後，與客戶的新業務不會受到影響。
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