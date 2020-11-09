後段晶圓封裝測試急拉 精材營收獲利股價三創歷史新高

封裝測試廠精材（3374）第3季稅後純益達5.98億元，創下歷史新高，相對去年同期呈現相當大幅的成長，主要由於該公司在3D感測及CMOS影像感測器（CIS）等光學元件封裝接單進入旺季，再加與台積電（2330）合作的12吋晶圓測試代工服務業務急速拉升所帶動，受到業績創高，該股今（9）日股價盤中鎖定漲停價至收市。

受到第3季業績創高，市場法人看好該公司後市業績表現，今日開盤之後，精材股價就開高後一路走高，早盤即鎖住漲停價一路鎖到收市，今日漲停板股價來到156.5元，精材第3季營收、第3季稅後純益及今日股價，同步創下歷史新高水準。

由於營運持續受到市場看好，外資動向方面，8月以來就持續買超，以單月來看，至11月已是外資連續買超該股第4個月，其中，8月買超2108張、9月買超2612張、10月買超867張、11月累計至6日為止，已大幅買超多達5202張，外資大力買超成為推升該股股價創歷史新高主要動能。

投信方面，10月投信也買超2297張、11月累計至6日也買超1317張，內外資同步買超該股，後市股價仍值得留意。

精材第三季營收21.33億元，季增61.96%，年增27.72%，毛利率36.54%，季增19.56個百分點，年增9.97個百分點，第3季稅後純益5.98億元，季增333%，年增 70.37%，每股稅後純益2.2元。

累計精材前三季營收48.78億元，年增49.77%，毛利率25.81%，年增18.2個百分點，累計前3季稅後純益8.96 億元，較去年同期呈現轉虧為盈，累計今年前3季每股稅後純益為3.3 元。