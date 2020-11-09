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公準10月營收0.98億元 月增9.3%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

精密設備廠公準（3178）今（9）早公布10月營收9,837萬元，月增9.34%、年增0.24%，表現略有回溫。公準上周也已公布第3季財報，前三季稅後純益9,141萬元，年增達74.5%；每股稅後純益2.03元，已賺贏去年全年的1.22元。

公準主要從事高精度精密加工及航太等級特殊製程金屬精密加工，應用在顯示器設備、半導體、航太及能源產業等。以今年第一季營收比重來看，顯示器設備占39%、半導體設備36%、航太產業20%、能源和其他占5%。主要客戶包括艾司摩爾（ASML）、漢微科、矽品、華泰（2329）、應用材料、友達（2409）、群創（3481）等。

公準今年第3季稅後純益2,361萬元，季減36.7%，年增15.6%；每股稅後純益0.52元，高於去年同期0.41元、低於上季的0.83元。

公準今日開盤在46.35元，早盤一度漲至47.5元，漲幅2.5%。

航太 顯示器

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