凌通10月業績 達近40個月高點

IC設計廠凌通（4952）10月業績站上40個月高點，該公司也公布第3季財報，每股純益為0.91元，前三季每股純益為1.82元，今(9)日早盤呈現小漲局面。

凌通第3季合併營收為8.55億元，季增14.9％，年增19.9％，達近14季高點，稅後淨利為9,900萬元，年增48.8％，每股純益為0.91元。

凌通累計前三季合併營收為20.71億元，年增1.1％，稅後淨利為1.98億元，年增0.7%，每股純益為1.82元。

另外，凌通10月業績為3.02億元，月增0.4％，不但連兩個月維持在3億元之上，也是近40個月高點。

凌通表示，該公司影像處理產品線銷售在下半年異軍突起，除了受惠於視訊會議、遠距教學的外接式鏡頭需求強勁成長外，在行車紀錄器市場成功推出 AI 語音識別行車紀錄器，提升產品價值，也對業績有顯著貢獻。

另外在觸控家電產品線方面，凌通今年也逐漸開花結果，已成功打進中國及歐美品牌供應鏈，產品應用於氣炸鍋、加濕器、抽油煙機、電子鍋、電磁爐等帶觸控功能的家電產品。