聯發科Q3手機AP市占居冠 研調：Q4高通有望超車

郭董不久前悄悄度過他的七十歲大壽，他自許人生七十才開始，也許放下鴻海代工組裝的大棒，這些年也進軍美國威斯康辛開疆闢土，也在生醫產業企圖開出一條新路，不過，這些努力成果都有待驗證。在我看來，也許在電動汽車領域，可能是郭董可以傾注一生的大事業。

2020-11-09 10:47