劉炯朗逝世 聯電：沒有補選董事計畫、明年全面改選

前清大校長、集邦科技董事長、聯電（2303）董事劉炯朗在11月7日逝世，享壽86歲，聯電今(9)日表示，感念劉校長對公司及國家的貢獻，將全力協助後續事宜，至於他所留下的董事席位，因任期是到明年，目前並沒有補選的計畫，將在明年6月才會全面改選董事。

根據集邦官網上的資料，劉炯朗畢業於成功大學，先後在1960年、1962年分別取得美國麻省理工學院電腦碩士、及博士學位，之後任教於美國麻省理工學院、伊利諾大學；1998年至2002年擔任台灣清華大學校長。

劉炯朗是國際知名電腦資訊學者，在即時系統、電腦輔助設計、VLSI布局、組合優化、離散數學等領域都有傑出貢獻，先後當選美國電子電機工程師學會 (IEEE) 院士、美國電腦協會(ACM) 傑出會員，2000年獲選為中央研究院院士。

劉炯朗擔任集邦董事長、清華大學榮譽講座教授與香港城市大學訪問學者；另外，還擔任聯電、旺宏（2337）、聯亞藥業等多家公司董事、及台揚（2314）、力晶、遠傳（4904）、智邦（2345）等公司獨立董事。

劉炯朗逝世，家屬對外相當低調，擔任董事長的集邦也未對外發出訊息，聯電則是表示，由於劉校長的董事任期到明年，因此並沒有補選董事的計畫，而是預計在明年6月間的股東會時再全面改選董事。