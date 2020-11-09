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鴻海站上80元關 市值增至1.12兆
鴻海（2317）10月營收雙增，創史上單月歷史第三高及同期新高，法人看好第4季營收可望挑戰單季新高，外資上周連二買，加上拜登當選帶動的電動車題材，鴻海今(9)日開高站上80元大關，早盤以80.7元開高，一度拉升至81.5元，市值增至1兆1,298億元，早盤漲幅1.63%。
鴻海10月營收6,125.54億元，月增31.3%，年增2.8%，預計11月12日召開法說會，市場除了關注第3季獲利及第4季展望外，也將聚焦iPhone 12訂單能見度、美國總統大選後鴻海在美國威州投資案、鴻海全球布局、與裕隆合作電動車平台等重點。
鴻海上周收在79.7元，外資買超8,098億元，連二買，投信賣超25張，自營商賣超77張，合計三大法人買超7,996張；外資看好蘋果拉貨，有助鴻海第4季營收成長，重申目標價110元。
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