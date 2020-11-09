電源管理IC 持續缺貨到明年

目前晶圓代工產能吃緊，電源管理IC（PMIC）也呈現缺貨，NB應用電源管理IC業者指出，現階段缺貨的情形，在明年1月之前恐怕無法紓解，因為市場需求實在增加太多。

電源管理IC業者指出，NB應用的電源管理IC，從第2季就缺到現在，雖然供給有些增加，但由於新冠肺炎疫情帶動的NB應用需求，在短期內實在增加太多，所以還是出現缺貨情形。這使得其第4季業績有機會比第3季更好，但明年初若疫情可以趨於緩和，NB應用需求熱潮或許就會明顯減緩。

另外，在手機應用方面，也有長期需求增加趨勢，業者指出，一支4G手機的PMIC顆數只有1顆，但5G手機卻要3顆，等於需求一下子增加2倍。但PMIC主要在8吋廠生產，相關產能非常吃緊，才會無法滿足市場需求。

現階段已經有部分PMIC的生產從8吋轉至12吋廠，只是需要轉換時間，所以業者估計，最快要明年第2季之後，相關供需吃緊的狀態才有機會解除。

另外如聯詠與神盾，也都已有產品從8吋廠轉移至12吋廠生產的動作。聯詠近日在法說會中提到，該公司有部分原來在8吋廠生產的產品轉換到12吋廠，已經有少部分開始交貨。神盾也從1、2年前著手規畫部分產品要從8吋轉至12吋生產，預計明年將大量轉換。