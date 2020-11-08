元健大和生產平價助聽器技術世界接軌 宜科總部今動土

以提供高品質、高功能且平價助聽器的元健大和股份有限公司選在宜蘭科學園區興建企業總部，今天舉行動土儀式，邀請立法院長游錫堃共同執鏟動土。元健大程新廠預計1年後完工，將年產百萬部助聽器，其先進技術已與世界接軌，為宜蘭創造就業機會。

動土儀式請立法院長游錫堃、竹科管理局長王永壯、縣長林姿妙、市長江聰淵、國立宜蘭大學校長吳柏青、宜蘭大學前人文學院院長張智欽等人共同動土。游錫堃表示，他擔任縣長時爭取科學園區，行政院長任內核定此案，同時也定位全國第一個知識服務園區，今天首度到宜科幫廠商動土。他肯定元健大和返鄉建廠，更支持宜蘭子弟推動產業及公益。

集團創辦人吳志賢在外創業多年，原從事電子業，10年前有感台灣助聽器幾乎依賴進口，很多民眾無法負擔昂貴價格而放棄使用，民國98年以其元勛國際股份有限公司與日本DTM International LTD創辦人共同出資設立元健，初期以引進日本助聽器事業發展模式，103年進一步建立自有聽力檢測實驗室，收集助聽器臨床資訊，展開為聽力障礙者聽力測試、諮詢、助聽器適配等業務，投入開發雲端物聯網聽力中心、藍芽助聽器、雲端助聽器產品。

元健大和的產品從一開始類比式助聽器，到現在具有音樂串流的先端藍芽數位助聽器，陸續榮獲創新發明研究獎、不只在台灣，在日本、歐洲、美國及大陸得到專利。今年元健生產的助聽器更取得蘋果公司MFi的認證，可使用蘋果原生系統進行調整，而獨家的雲端服務系統，更讓使用者免出門，在家即可接受助聽器微調或諮詢服務，元健助聽器已與國際主流技術接軌，站上國際舞台。