金仁寶尾牙 化整為零

金仁寶集團今年首度不舉辦大型尾牙，開啟代工廠第一槍，引來蔡英文總統關切，金仁寶集團董事長許勝雄昨（7）日表示，是不辦大型尾牙，是要化整為零，各部門分開辦理，這樣既能降低感染風險，又能達到乘數效果，讓更多人能賺到金仁寶集團的錢。

許勝雄說，一個月前就跟關係企業總經理講，今年不辦大型尾牙，但政府官員覺得不妥，經濟這麼差，還不辦尾牙？並引來蔡總統關切。他說，只是不辦大型尾牙，大型尾牙桌數高達800到900桌，若那天出狀況，那還得了？所以我要化整為零。

他說，大型尾牙只有三個單位賺到我們的錢，包括貿協因為租場地，飯店因為辦外燴，還有歌星駐唱。若是化整為零，各部門自己辦，乘數效果才會上來，遍地開花，然後都是小食堂賺大錢，這才是在疫情之下，又安全，又能刺激消費。

他強調，今年尾牙的錢，一毛錢都不會少，包括公司該出的錢。