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PS 5 邁向最暢銷主機

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

索尼PS 5與微軟新一代Xbox遊戲主機預購火熱，其中PS 5預購中籤率只有1%，法人預測，PS 5有機會超越PS 2，成為史上最暢銷的家用遊戲機產品。相關供應鏈廠商業績，將跟著沾光。

索尼與微軟兩大新世代遊戲主機均將在11月上市，並開放消費者預購。外電報導，索尼與微軟新一代遊戲機皆在9月於日本市場開放網路預購，其中PS 5預購中籤率，每100個人中，只有一人能中籤。至於在現行機種銷售中，PS 4銷量遠勝Xbox。

PS 5將在11月12日開賣，其中搭載Ultra HD藍光光碟機的標準版PS 5售價為499.99美元、未搭載光碟機的數位版PS 5售價為399.99美元。

新款Xbox將在11月10日開賣，其中搭載4K UHD藍光光碟機的Xbox Series X售價為499美元、未搭載光碟機的Xbox Series S售價為299美元。

外電報導，索尼遊戲子公司Sony Interactive Entertainment（SIE）社長兼CEO Jim Ryan表示，截至目前為止的預購情況來看，PS 5可說是有「顯著」的需求。

PS 5在美國開放預購後最初12小時訂單量，相當於PS 4 12周的訂購數量。Ryan表示，目前正持續加快速度生產PS 5，希望能在耶誕節前後將PS 5送交到所有想買的消費者手上。

Xbox 索尼

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