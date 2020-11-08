快訊

美媒：拜登拿下賓州20票 以273票突破門檻「當選美國總統」　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三大遊戲機搶市 台鏈吃補

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
三大遊戲機廠力拚年底旺季商機，將為供應鏈增添第4季成長力道。 （聯合報系資料庫）
三大遊戲機廠力拚年底旺季商機，將為供應鏈增添第4季成長力道。 （聯合報系資料庫）

索尼PS 5即將在全球開賣，市場傳出，索尼不惜虧本，改採空運運輸，以便有足夠庫存可以在旺季銷售，微軟新世代遊戲主機XBox首賣會確定在11月10日舉行，加上任天堂調高財測，三大遊戲廠力拚年底旺季商機，將為供應鏈增添第4季成長力道。

PS 5組裝廠為鴻海與和碩，XBox組裝廠為和碩，任天堂Switch組裝廠為鴻海。

另外，晶片的台積電、電源供應器的台達電、群光電能與光寶科，連接器的正崴，ABF載板的欣興與南電，機殼的鴻準，PCB的廣宇等，均可望受惠第4季旺季拉貨力道，推升業績增長。

PS 5將於11月12日在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、墨西哥和韓國等地上市，全球其他地區將在11月19日拿到 PS 5，至於印度在內的許多地區，還沒有確定發售日期和預購信息。

外電報導，索尼計劃以空運而非海運方式，將PS 5主機從中國大陸運到美國，以便有足夠庫存。因此，可能會看到索尼在PS 5銷售初期的前幾個月虧損。考慮到索尼虧本賣PS 5硬體，綜合估算，索尼每賣一台PS 5，硬體大約虧損170美元。

索尼不惜虧本，也要以空運方式備貨，主要是大搶年底宅經濟商機，同時微軟新世代遊戲主機 Xbox Series X、Xbox Series S 將於台灣時間11月10日全球發售，微軟已備好貨大搶全球宅經濟商機，索尼自然不能讓競爭對手專美於前。

宅經濟到底有多夯，看看另一家遊戲機大廠任天堂的財報就知端倪。任天堂發布的4到9月合併財報顯示，凈利潤為去年同期3.4倍，達到2,131億日圓，創下歷年同期最高紀錄。

銷售創佳績主因就是新冠肺炎疫情蔓延，消費者在家時間增加，促使遊戲消費擴大。

任天堂遊戲機「Nintendo Switch」銷量達到1,253萬台，增長八成。累計銷量達到6,830萬台，超過了「紅白機（Family Computer）」。人氣遊戲《集合啦 動物之森》等連接了各地的用戶，顧客群體不斷擴大。 因此，任天堂也將Switch的銷量計畫增加500萬台，上調至2,400萬台，高於之前預估的1,900萬台。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

索尼 任天堂

延伸閱讀

無畏Sony、微軟新機壓境！任天堂調升Switch系列機種估計銷量

受惠宅經濟、挖礦雙需求 撼訊：顯示卡缺貨到下季

3代蜘蛛人同台生變 傳「他」心結難消不想配合

任天堂調高50％全年獲利預測 激勵股價漲逾4％

相關新聞

三大遊戲機搶市 台鏈吃補

索尼PS 5即將在全球開賣，市場傳出，索尼不惜虧本，改採空運運輸，以便有足夠庫存可以在旺季銷售，微軟新世代遊戲主機XBo...

PS 5 邁向最暢銷主機

索尼PS 5與微軟新一代Xbox遊戲主機預購火熱，其中PS 5預購中籤率只有1%，法人預測，PS 5有機會超越PS 2，...

企業生日快樂／橘子董事長劉柏園 把員工當朋友

橘子集團董事長劉柏園在接受採訪時，爽朗的笑聲不時在辦公室裡迴盪，儘管和過去相比多了些成熟，但仍沒有大老闆的架子，習慣別人...

企業生日外樂／橘子四路並進 深耕B2C市場

橘子成立25年來，經常走在同業的前面，屢屢開創新局。從線上遊戲《天堂》、《新楓之谷》，到近年取得巨大成功的手遊《天堂M》...

電商強攻雙11 行銷戰火燒

亞洲最大電商盛事雙11重頭戲在下周二（10）日起登場，本土電商業者從昨（6）日起行銷戰火加劇，兩大電商龍頭momo購物、...

網家新設投資長 跨足創投

台灣最大電商業者網路家庭集團近期增加高層主管布局，從外商或其他產業領域引進新主管，新設投資長更引業界注目。網路家庭執行長...

受惠宅經濟、挖礦雙需求 撼訊：顯示卡缺貨到下季

撼訊總經理陳劍威昨（6）日表示，受到宅經濟與加密貨幣挖礦雙需求帶動，加上電源晶片與載板等零組件也缺貨，顯示卡缺貨直到明年...

企業生日快樂／橘子歡慶25歲生日 拚當全生態網路企業

橘子集團今年歡慶25歲生日，董事長劉柏園表示，近幾年是營運情況及體質最好的時候，因此不斷調整組織架構及資源投注方向，要讓...

網購安全 資安業者提三撇步防詐騙

電商年度大事雙十一購物節即將開跑，資安業者觀察，今年台灣偵測到詐騙網址數量已高達一百七十萬個，比去年大幅成長四倍，趨勢科...

因應美變局 業界：台灣半導體穩啦

美國總統大選全球熱議，是否對台灣半導體產業後續發展有衝擊，多位半導體界大老普遍認為，台灣半導體很有競爭力，也歷經過很多次...

半導體業大老看美總統大選 均認為台競爭力強 不受影響

美國總統大選尚未落幕，是否對台灣半導體產業後續發展有衝擊，對此今日出席成大材料系校友會主辦的第六屆成材產業論壇的多位半導...

熱門新聞

獨家／21年首次 觀光發展基金決定舉債59億元

因應美變局 業界：台灣半導體穩啦

銀行攻雙11 刷卡優惠車拚

美元定存 7天期年息衝11％

題材火 生醫業IPO一波波

受惠宅經濟、挖礦雙需求 撼訊：顯示卡缺貨到下季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。