三大遊戲機搶市 台鏈吃補

索尼PS 5即將在全球開賣，市場傳出，索尼不惜虧本，改採空運運輸，以便有足夠庫存可以在旺季銷售，微軟新世代遊戲主機XBox首賣會確定在11月10日舉行，加上任天堂調高財測，三大遊戲廠力拚年底旺季商機，將為供應鏈增添第4季成長力道。

PS 5組裝廠為鴻海與和碩，XBox組裝廠為和碩，任天堂Switch組裝廠為鴻海。

另外，晶片的台積電、電源供應器的台達電、群光電能與光寶科，連接器的正崴，ABF載板的欣興與南電，機殼的鴻準，PCB的廣宇等，均可望受惠第4季旺季拉貨力道，推升業績增長。

PS 5將於11月12日在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、墨西哥和韓國等地上市，全球其他地區將在11月19日拿到 PS 5，至於印度在內的許多地區，還沒有確定發售日期和預購信息。

外電報導，索尼計劃以空運而非海運方式，將PS 5主機從中國大陸運到美國，以便有足夠庫存。因此，可能會看到索尼在PS 5銷售初期的前幾個月虧損。考慮到索尼虧本賣PS 5硬體，綜合估算，索尼每賣一台PS 5，硬體大約虧損170美元。

索尼不惜虧本，也要以空運方式備貨，主要是大搶年底宅經濟商機，同時微軟新世代遊戲主機 Xbox Series X、Xbox Series S 將於台灣時間11月10日全球發售，微軟已備好貨大搶全球宅經濟商機，索尼自然不能讓競爭對手專美於前。

宅經濟到底有多夯，看看另一家遊戲機大廠任天堂的財報就知端倪。任天堂發布的4到9月合併財報顯示，凈利潤為去年同期3.4倍，達到2,131億日圓，創下歷年同期最高紀錄。

銷售創佳績主因就是新冠肺炎疫情蔓延，消費者在家時間增加，促使遊戲消費擴大。