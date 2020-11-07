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金仁寶不辦尾牙？ 許勝雄澄清：是化整為零、遍地開花

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳凱中/攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳凱中/攝影

為了防疫考量，仁寶（2324）集團今年決定不辦尾牙，對此，金仁寶集團董事長許勝雄今（7）日澄清，仁寶不是不辦尾牙，是不辦大型尾牙，讓各部門自行舉辦，是「化整為零、遍地開花」，而且該給的尾牙餐費、摸彩金額，就連傳統尾牙重頭戲，許勝雄「一把抓」的尾牙加碼金額，都有算進去給員工。

許勝雄表示，仁寶不是不辦尾牙，是不辦大型尾牙，因為集團尾牙一辦就是800、900桌，都是我的員工、幹部、客人，萬一那天出狀況，那就會很麻煩，所以我們決定化整為零，各部門自己舉辦尾牙。

許勝雄舉例，以前仁寶舉辦尾牙開銷花在租借場地，一個大飯店承包尾牙外燴，幾個歌星來唱歌，尾牙主要開銷都在這些上。

許勝雄強調，但現在不是，我們如果化整為零，所有事業部下面各科、各組他們自行去辦活動，其實乘數效果才會上來，是遍地開花，都是小的商店、食堂去賺到錢，這才是真正的在現在疫情之下，我們公司自己能確保員工安全，社會產生消費動能，每個地方遍地開花。

許勝雄表示，其實我們公司各部門自辦尾牙，從福委會拿錢，由他們自行處理，公司沒有少給，包含原本大型尾牙要吃多少、摸彩多少、請外部藝人表演多少錢總和後，再除以員工人頭數，讓小組各自辦活動。

尾牙 許勝雄 仁寶

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