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啟碁布局新產品 樂觀營運

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

啟碁（6285）董事長謝宏波昨（6）日表示，啟碁現在布局的5G、IoT、寬頻、汽車電子、天線及射頻模組等是未來趨勢產品，啟碁未來營運審慎樂觀。看好新業務帶來新機會，近兩年積極在越南及台灣進行大規模擴廠。

謝宏波2000年起擔任啟碁總經理、現任董事長。明年啟碁成立25年，他表示，啟碁歷經多次轉型，2003年至2004年主要產品是PHS手機，營收高達八成，2008年起手機營收歸零；跨入衛星電視廣播應用，原本營收約六成，現在剩下約一成。

近年啟碁積極布局新產品，現在啟碁主要產品線包含5G、IoT（物聯網）、寬頻、汽車電子、天線、射頻模組等，都是未來趨勢，對於營運展望抱持審慎樂觀態度。今年雖然受到疫情影響，但營收可望與去年相當。

啟碁今年上半年營運受到疫情影響，近月營收急起直追，單月營收回到50億元以上水準。10月營收54.8億元，年增2.77%，累計前10月營收510億元，年減0.93%，預估今年營收可望與去年相當。

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