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大同3C黃金週酬賓出爐 滿額加碼抽金馬57聯名電鍋

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同公司。 圖／聯合報系資料照片
大同公司。 圖／聯合報系資料照片

年度強檔的大同3C黃金週酬賓盛典今（6）日登場，至15日在大同3C全台直營門市舉辦黃金週酬賓盛典，除了眾多勁爆下殺、超值家電商品之外，更推出期間限定優惠活動，消費滿額雙重送，加碼抽限量金馬57聯名電鍋。

大同公司（2371）旗下的大同3C表示，大同會員消費滿額雙重送，第一重，單筆消費滿5,000送500、10,000送1,000。第二重，消費滿額再享好禮多選一，大同滴漏式咖啡機、大同智慧清淨機、大同6人份電子式電子鍋、大同13KG定頻洗衣機、飛利浦健康氣炸鍋等多樣好禮多選一。

今年大同將三度攜手金馬再推金馬57聯名電鍋，電鍋鍋身以象徵榮耀的金色為主色調，鍋身單側以淡金色線條描繪出金馬獎經典標誌做為紀念。為與消費者同慶，黃金週期間大同會員單筆消費滿1,000元即可加碼抽金馬57聯名電鍋，消費滿2,000元有2次機會，依此類推，最高可享5次抽獎機會，限量30顆邀消費者同歡。

大同3C指出，液晶電視在黃金週限定優惠，大同、國際、夏普指定液晶DM價格再9折；大同液晶顯示器(TA-ST3200A)，3年全機保固，黃金週限定超特價4,988元再9折。

大同70 型Android tv液晶顯示器(4T-C70BJ8T)，日本原裝面板，黃金週限定超特價37,888元，再降11,000。獨家BLF濾藍光技術，有效降低藍光傷害；藍牙語音操控，開口便能找到想使用的項目；一鍵聯網NETFLIX、YouTube，隨選隨看更方便；杜比音效、包覆式音箱設計，放大聽覺感受層次，在家就能體驗如同個人劇院般的影音效果。

大同 3C 顯示器

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