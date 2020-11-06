宅經濟與挖礦需求 帶動顯示卡缺貨至2021年第1季

撼訊（6150）總經理陳劍威今（6）日表示，受到宅經濟與挖礦雙箭頭需求帶動，加上電源晶片與載板等零組件供應不及，顯示卡缺貨至少到2021年第1季，並帶動目前繪圖晶片與顯示卡的價格上漲達10%，他強調，現在顯示卡是價高者得，有貨才能當王。

比特幣漲破1.5萬美元，使得挖礦族群飆風再起，包括撼訊、麗臺與映泰等二線顯示卡廠今天股價全部漲停鎖死，其他顯示卡業者包括青雲、承啟、華擎等也全面大漲。

比特幣已經站上1.5萬美元，是否還會往上？陳劍威表示，比特幣現在是商品，不是幣，它跟黃金一樣，是大宗交易的商品，只是黃金是看得到的，比特幣是虛擬的，目前黃金市值8兆美元，比特幣市值幾千億美元，目前的虛擬貨幣中，只有以太幣是幣，比特幣不是幣，因為挖不出來。

他說，全球政府通過防治洗錢法令，目前沒人敢洗錢，使用比特幣最快，因為只是要把錢弄出去，這導致了比特幣現在只是商品，是用來交易，大家來炒作而已，目前以太幣才能挖，才是幣。

他指出，這一波挖礦以中國大陸為主，因為上次大陸水災，很多礦場被淹，水力發電成本低，礦場很多都在三峽大壩附近，全部都被燙到。另外，以太幣升級，4G規格不能用，一定要8G，使得舊機種不能挖以太幣，所以要升級新機種，因此帶動顯示卡需求。

他強調，過去是很多產業都跳下來挖礦，現在只有大礦主在挖，現在的礦主也很理性，不像之前那樣瘋狂。

除了挖礦之外，他說，宅經濟也是帶動顯卡需求的因素之一，由於蘋果iPhone 12，加上索尼與微軟等遊戲主機廠商，都在2020第4季推出新產品，大搶宅經濟的商機，使得需求攀升。

不過，由於繪圖晶片，電源晶片，載板等零組件都在缺貨，使得顯示卡無法出貨，造成供應吃緊，預期到2021年第1季，缺貨問題都無法解決。

他說，目前顯示卡是現貨市場很熱鬧，訂單市場沒貨交，價高者得，有貨才能當王。這也帶動繪圖晶片與顯示卡價格，上漲達10%。

他指出，這一波宅經濟，很多人買貨，一片顯卡等於一台筆電的價格，但還是很多人買，包括輝達與超微的繪圖晶片都在缺貨。

至於缺貨的原因，他說，包括載板與電源晶片都在缺貨，因為大陸的中芯被封，8吋廠產能不足，很多電源晶片是在中芯下單，現在被封，導致短缺。