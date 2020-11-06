伺服器、筆電缺料 英業達10月營收月減近兩成
英業達（2356）受筆電、伺服器零組件雙雙缺貨影響，加上伺服器平台面臨轉換，客戶第4季呈現觀望狀態，導致10月營收年比、月比皆衰退，單月營收降至421.06億元，月減近兩成。法人預估，英業達在筆電、伺服器出貨量季減下，第4季營收將下滑約一成。
英業達今（6）日公告10月營收421.06億元，月減19%、年減12.6%；累計今年前十個月營收4,249.24億元，年增1.3%
英業達筆電自第3季維持單月出貨190萬台後，邁入10月降至170萬台，月減20萬台。英業達指出，出貨衰退主要是受到零組件缺貨影響。預期第4季在缺料影響下，相較上季出貨量將衰退一成。
此外，伺服器也因電源管理IC缺貨，導致出貨不如預期。加上英特爾（intel）伺服器新平台將於明年首季上市，導致英業達客戶目前呈現觀望，第4季出貨量預料將高個位數季衰退。
在智慧裝置部分，由於邁入下半年消費旺季，市場看好英業達主力代工產品包含小米智慧手機及蘋果AirPod系列銷售看旺。英業達也預估智慧裝置第4季表現將與上季持平。
法人預估，英業達受零組件缺貨影響，衝擊筆電、伺服器出貨量，加上本季伺服器拉貨較弱，預料英業達第4季營收將較上季下滑約一成。
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