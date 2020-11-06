國巨10月營收逾72億元 優於去年同期

國巨（2327）今（6）日公布 2020年10 月自結合併淨營收為72.01 億元，單月營收較上月減少 6.0%，但較去年同期增加 123.4%；優於去年同期，累計前十月合併淨營收為526.56 億元，較去年同期增加 52.6%。

國巨說明，10月份營收較上月減少，主要是受中國十一長假減少四分之一的工作天數所影響。

雖然全球的疫情仍然嚴峻，且國際貿易爭端的不確定性高，但因終端需求穩健，國巨表示，已逐步拉升MLCC及晶片電阻的產能利用率，且鉭質電容產能持續滿載，以因應客戶端穩定增加的需求，然仍無法明顯拉升成品庫存水位，庫存天數仍低於 60 天。

展望未來，國巨強調，將持續拓展與各產業中的指標性客戶作為關鍵零組件的策略夥伴，除了擴大市場份額及營運規模外，亦因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。