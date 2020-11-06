91APP：虛實整合助攻 零售業者雙11首周開紅盤

零售科技服務商91APP今（6）日公布，自11月起雙11首波開打，各零售品牌在「虛實融合（OMO）」與「電商代營運」動能挹注下，第一周即開出紅盤，整體品牌交易總額相較同期成長已超過50%，91APP協助多家實體品牌在電商代營運業績表現。年增長高達130%以上，不僅創下新高，也是市場首見在電商代營運服務上，短時間能在年度雙11大慶甫開打即交出亮眼成績單。

零售實體品牌積極數位轉型，受惠於OMO帶動門市與電商營運循環，提供顧客一致化無阻礙的購買體驗，雙11期間善用線上線下數位資源，掌握活動節奏，不僅提升品牌銷售力，更帶動業績攀升。

91APP今年3月正式推出「360品牌數位代營運服務」，在「電商代營運」方面，在本次雙11首波開打即帶來優異表現，包含Kipling、黛安芬、MAKE UP FOR EVER、Timberland、The North Face等皆展現銷售動能。

根據《91APP零售研究》調查，去年2019年雙11期間，91APP以專業電商技術與資安守備、OMO行銷策略等多方助攻，零售客戶除了業績增長外，整體品牌店家的店均客單價成長2倍、訂單數同比提升126%，在APP推播部份，觸及總次數更是達到2000多萬次。

從去年雙11整體店家活動操作的洞察中也發現，品牌的回訪客業績貢獻是新客的2倍以上；其中APP業績貢獻大，佔比達65%，購物官網佔35%，來自於門市人員運用數位工具及向顧客推廣下載APP，強化熟客經營，更將線下人流導流至線上購買；加上活用電商系統內「滿件打折」、「滿額贈品」、「滿額折現」、「折價券」、「滿件折現」等最受顧客歡迎的五大促銷活動機制，使得品牌OMO操作趨向成熟，更加奠定零售實體電商的經營發展。