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研華10月營收雙衰退 月減11.9%、年減20%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠研華（2395）受客戶下單相對保守加上專案遞延影響，今年10月營收降至38.33億元，營收月比、年比雙雙衰退，較上月下滑11.9%。

研華今（6）日公布2020年10月份合併營收報告為38.33億元，月減11.9%、年減20%；累計至十月份合併營收為421.73億元，較去年同期營收之454.48億元，衰退7.2%。

10月單月營收，以區域來看，歐洲與東南亞市場表現較為突出；以事業群而言，大多10月營收呈現年對年下滑情況，然應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）與智能服務事業群（ Service-IoT Group, SIoT）表現較為穩健。

若以累計至十月營收來看，在地區表現方面，台灣與韓國市場呈現年對年成長，而美國與歐洲地區仍呈現下滑情況；在事業群部分，應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）為年對年正成長，而其他事業群營收仍呈現年對年下滑情況。

展望第4季，研華預估營收落在4.2億至4.4億美金，毛利率為38-40%，營益率16-18%，以上計算是以平均匯率29元假設。

以此計算，研華本季營收約為新台幣121.8億元至127.6億元，相比第3季130.5億元，季減6.7~2.2%。至於毛利率、營益率財測約與上季相當。

研華指出，第4季相對第3季保守，主因客戶下單相對保守，加上雲端、物聯網專案遞延。

營收 研華

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