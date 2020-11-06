達方前三季營收159.5億元 每股純益2.25元
達方（8163）6日召開董事會，通過上季財報，第3季營收61.1億元，季成長6.7%，年成長23.2%；稅後淨利2.8億元，季成長13.6%，年成長18%；每股純益1.01元。今年前三季營收159.5億元，稅後淨利6.3億元，每股純益2.25元。
達方表示，新冠疫情帶動居家辦公、線上教育對NB的新興需求，讓公司上季鍵盤出貨維持強勁；綠能與元件產品也在旺季效應及急單需求下，營收貢獻增長明顯。
儘管第4季新冠疫情危機再現，美中兩國爭端不斷，讓全球政經情勢充滿不確定性，但公司仍以審慎樂觀的態度面對本季營運。旗下專攻壓電與天線元件的子公司詠業也將於第4季登錄興櫃，展現公司策略布局的初步成果。
達方長期對內精實整合、對外策略聯盟的策略方向不變。周邊、綠能與整合元件暨材料三大事業將持續整合資源，在既有的核心事業上強化競爭力，在併購事業上展現綜效，以全球化生產的佈局，掌握IT與綠能產業的成長契機。
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