成大半導體論壇 吳敏求、林鴻明、余定陸、馬光華齊聚

台灣半導體產業培育搖籃之一的成功大學，今日舉行2020成材年度論壇，聚焦先進半導體設計製造，包括旺宏董事長吳敏求、信驊董事長林鴻明、美商應材台灣區總裁余定陸、台灣艾克爾總經理馬光華，以及台灣恩智浦半導體總經理林群翔等均齊聚一堂，就先進半導體產業的發展，進行演說。

循著摩爾定律發展，半導體製程演進飛快，在5G及AI人工智慧等市場應用趨勢下，加速晶片製造各環節的精密程度，對於電機、材料、機械、化工、程式資安等技術的要求也不間斷地提升。台灣半導體產業經過40年的發展，已完整建立上中下游的產業鏈，產業競爭基礎穩固，並擁有產品高質量及技術高速推進的競爭優勢，但現今半導體產業各國競爭激烈，未來如何維持台灣在半導體產業的優勢，一直是產官學研各界所共同關注的議題。

成功大學近年來積極替半導體產業培育人才，旗下材料學系並於2015年舉辦首屆成材論壇，首屆會長便是美商應材台灣區總裁余定陸，至今邁入第六屆，會長為台積電研磨材料供應商智勝科技總經理楊偉文。

今年著眼於產業發展仍持續運作，半導體智慧應用關鍵技術與製造發展不只是促進產業繁榮、永續發展的關鍵，在國防科技上更是決定勝負的重要環節，因此以「先進半導體設計製造-台灣世紀」為題，舉辦年度論壇。