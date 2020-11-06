快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登463票

金可10月營收7.9億元、年增2.42% 創單月同比新高

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

金可（8406）公告10月營收7億9252萬較去年7億7381萬成長2.42%，寫下今年首度單月營收同比正增長的亮眼佳績。今年受新冠肺炎影響，導致全球隱形眼鏡市場均出現衰退，但金可伴隨中國疫情回穩，銷售逐漸回溫，尤以中國銷售回溫最為明顯。

由於中國傳統隱形眼鏡旺季在下半年，加以去年下半年銷售年增13%，單月銷售基期並不低，公司表示，因應彩片市場的需求與趨勢，提前完成彩片專屬生產線的佈局，可因應市場需求生產少量多樣的彩片，增加產線生產的彈性與縮短時程，同時公司不畏疫情影響，持續推出多款新品彩片和強化線上通路及實體通路的產品布局，不僅成功提升線下通路市佔率，更讓中國營收自8月開始年增率轉正，年增率逐月持續增溫中。

法人指出，依天貓平台9月銷售數據來看，海昌旗艦店單月銷售年增53%，單月營收居隱形眼鏡品牌旗艦店第一名，海儷恩月銷售年增55%，銷售成績亮眼，均優於四大品牌與國內同業品牌，雖彩片在中國面臨多品牌競爭，但金可挾品牌優勢，與線上通路及實體通路的完整布局，可望穩坐市場一哥，加以雙11天貓雙品牌旗艦店的營收拉升，法人預估第四季營收可望持續推升，在旗艦店的毛利率及淨利率高於其他通路下，更可望推升金可的獲利能力。

營收 金可

延伸閱讀

Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜

天貓雙11開跑創3驚奇 他下單5分鐘就收到貨

天貓雙11開購 千萬人搶手機

相關新聞

明年iPhone規格升級大贏家 郭明錤：大立光最壞時期已過

天風國際證券分析師郭明錤今（6）日最新報告表示，預期大立光（3008）明年可望進入蘋果iPhone新VCM（新音圈馬達）...

成大半導體論壇 吳敏求、林鴻明、余定陸、馬光華齊聚

台灣半導體產業培育搖籃之一的成功大學，今日舉行2020成材年度論壇，聚焦先進半導體設計製造，包括旺宏董事長吳敏求、信驊董...

招商成功！全球第4大高階5軸機廠獲准進駐中科進軍國際

中部科學園區管理局今天說，中科園區招商成功，全球第四大高階5軸聯動機械生產大廠達佛羅公司預計投資5億元，並獲核准進駐中科...

大立光股價跳水 外資：明年Q2才轉正成長

股王大立光（3008）10月營收不佳，摩根士丹利指出，大立光展望11月持平10月，不僅透露11月持續較去年同期大幅衰退，...

全國研發經費占GDP 3.5％創歷年高峰 研究人員卻高齡化

科技部今天公布「108年全國科技動態調查結果」，去年全國研發經費及研發人力皆顯著成長，全國研發經費6608億元，較前年成...

電信商5G綁客牛肉變了 遠傳推全聯點數、台灣大擬遊戲綁約

當5G時代來臨，你願意每個月花1399元的電信資費，但電信商不再補貼你購買手機費用，而是綁約門號期間，每天多送你一杯咖啡嗎？

彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

彩晶（6116）今年8月底才出售南科四廠予台積電，處分利益約約14.4億元。不到三個月的時間，又宣布將以27.7 億元買...

遠傳、亞太電擴大頻譜合作 預計2022年上路

遠傳電信和亞太電信昨（5）日同日公告，將進行共頻共網和頻率交換兩項業務合作，強化在低頻頻段的滲透率和覆蓋率。雙方在9月初...

Switch產量上修 台鏈添柴火

外電報導指出，日本遊戲機大廠任天堂正式上修今年Switch電玩主機產量，預期將售出2,400萬台，高於原先預期的1,90...

高通坦言 尚未獲准供貨華為

高通上季財報與本季展望優於預期，並高喊看好5G手機銷售，但也坦言迄今尚未獲得美國政府向華為出售晶片的許可，凸顯美方對華為...

iPhone電源晶片 面臨缺貨

消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品所需的電源管理晶片短缺的問題，若相關晶片缺貨問題難解，恐衝擊蘋果年底旺季...

鴻海拚零碳排 訂下時間表

鴻海昨（6）日表示，2050年前，鴻海所屬價值鏈將實現溫室氣體零排放目標。同時，鴻海旗下所屬廠區，除遵守當地政府的碳排放...

熱門新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

愛奇藝推雙11檔期年費五折、999元優惠

頭一遭！遠東銀砸錢買地蓋總部 每坪610萬元進信義區

晶電、隆達通過陸反托拉斯審查 明年初合組公司掛牌

蘋果強攻NB 台鏈迎大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。