金可10月營收7.9億元、年增2.42% 創單月同比新高

金可（8406）公告10月營收7億9252萬較去年7億7381萬成長2.42%，寫下今年首度單月營收同比正增長的亮眼佳績。今年受新冠肺炎影響，導致全球隱形眼鏡市場均出現衰退，但金可伴隨中國疫情回穩，銷售逐漸回溫，尤以中國銷售回溫最為明顯。

由於中國傳統隱形眼鏡旺季在下半年，加以去年下半年銷售年增13%，單月銷售基期並不低，公司表示，因應彩片市場的需求與趨勢，提前完成彩片專屬生產線的佈局，可因應市場需求生產少量多樣的彩片，增加產線生產的彈性與縮短時程，同時公司不畏疫情影響，持續推出多款新品彩片和強化線上通路及實體通路的產品布局，不僅成功提升線下通路市佔率，更讓中國營收自8月開始年增率轉正，年增率逐月持續增溫中。

法人指出，依天貓平台9月銷售數據來看，海昌旗艦店單月銷售年增53%，單月營收居隱形眼鏡品牌旗艦店第一名，海儷恩月銷售年增55%，銷售成績亮眼，均優於四大品牌與國內同業品牌，雖彩片在中國面臨多品牌競爭，但金可挾品牌優勢，與線上通路及實體通路的完整布局，可望穩坐市場一哥，加以雙11天貓雙品牌旗艦店的營收拉升，法人預估第四季營收可望持續推升，在旗艦店的毛利率及淨利率高於其他通路下，更可望推升金可的獲利能力。