聯詠本季業績 還有機會攀峰
IC設計大廠聯詠（3034）於6日召開法說會，該公司總經理王守仁表示，第4季業績估計將介於218億至225億元之間，等於是比第3季小幅增減，還有機會續創歷史新高。
聯詠近日已先公布第3季財報，營收與獲利雙創歷史新高，合併營收為220.01億元，季增18.2％，年增32.5％，累計前三季合併營收為575.02億元，年增20.1％。
聯詠第3季獲利為34.05億元，季增33.1％、年增67.6％，每股純益5.6元。該公司前三季獲利為81.73億元，年增33.4％，每股純益為13.43元。
另外，聯詠也公布10月業績為75.67億元，月減5％，累計前10月合併營收為650.7億元，年增21.6％。
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