iPhone拉抬 緯創10月營收月增4.5%
緯創（3231）受惠包含iPhone等其他業務出貨增長，帶動10月營收月增4.5%，展望第4季，緯創預估，筆電出貨將優於第3季，伺服器、桌上型電腦持平，至於顯示器將持平，但有機會略微季增。
緯創今（6）日公告10月營收721.93億元，月增4.5%、年減9.7%；累計緯創今年前十個月營收6,846.65億元，年減3.3%。
從四大產品線來看，相比9月，緯創10月筆電出貨200萬台，月增10萬台。伺服器22 萬台、月增1萬台。桌機出貨70萬台，月減20萬台。顯示器出貨90萬台，月減5萬台。
緯創10月筆電出貨增長，包含消費性、商用皆有增加，尤以消費性為大宗，至於近期緊缺的Chromebook，緯創出貨佔比不大。
法人指出，從緯創四大產品線出貨量來看，互有增減，較無明顯突出增長，而10月營收成長，主要是因含子公司緯穎貢獻及其他如蘋果iPhone代工業務帶動。
緯創向來不評論單一產品及客戶。法人圈先前認為，緯創今年代工另一低價版及一款新款平價手機，隨著第4季新iPhone上市，法人看好有利推升整體iPhone銷量，帶動緯創第4季營運走升，該業務表現將會優於第3季。
展望未來，緯創預估11月出貨表現，相較10月筆電將小幅往下，伺服器、顯示器持平，而在10月出貨大減的桌上型電腦，預期11月出貨將略微成長。
展望第4季，緯創指出，筆電出貨將優於第3季，伺服器、桌上型電腦持平，至於顯示器將持平，但有機會略微季增。
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