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高雄大社降編 石化業籲政府協助遷廠

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

營建署下周二將召開第三次審查會，討論高雄大社工業區降編案。新任石化公會理事長暨台塑化總經理曹明今天出面為石化業發聲，呼籲政府能給予緩衝期，協助業者遷廠，加速銜接轉到大林蒲或高雄港洲際二期的綠色循環經濟園區，不要讓大社工業區的11家廠商、超過4,000名從業人員斷掉生路。

曹明表示，高雄大社工業區擬降編，石化業者其實都願意遷廠，但過去20年，包括國光石化案在內，國內幾乎所有石化投資計畫全都都卡住，讓這些原本在大社工業區內的石化業者，錯失許多遷廠機會。

現在大社工業區擬一下子從「特種工業區」降編為「乙種工業區」，等於斷了相關石化廠商的生路，因為一旦降到「乙工」，廠商就算想朝高值化發展，或是進行節能減碳或工安環保的改善計畫都動不了。他說：「就算是台積電，也進不了乙種工業區」。

他呼籲，政府可以先讓大社降成甲種工業區，給予業者多一些緩衝期，讓業者在遷廠之前，可以有一些銜接，不要直接毀掉一個產業。

包括大林蒲遷村後，政府在當地其實有規劃一塊約140公頃的土地給石化業者；另外高雄港洲際二期也規劃了400多公頃的土地，要打造綠色循環經濟園區，只是這些計畫的開發期大約都還要8-10年。如果政府能加速推動這些計畫，協助業者銜接遷廠，到時候再把大社降到「乙工」，是兩全齊美辦法。

曹明強調，石化業是國家的基礎工業，就算是台積電或很多高科技產業，背後都需要各種化工產品支持，拜託政府不要讓好不容易建立起來的產業，輕易被毀掉。

大社工業區是經濟部於1973年編定的石化工業區，面積101公頃，現有中石化等11家廠商進駐，

但1998年省都委會審議大社都市計畫（第三次通盤檢討）案時，依經濟部說明，做成附帶決議，要求特種工業區內之廠商應於民國2018年以前完成遷廠，並由縣政府依法定程序變更為乙種工業區。

社工 台積電

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