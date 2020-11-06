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宏達電10月合併營收4.3億 月減47.4%、年減34.48%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

宏達電（2498）今（6）公告10月合併營收4.3億元，月減47.4%，年減34.48%；累計前10月合併營收46.36億元，年減47.66%。

宏達電10月間發表Desire系列 HTC Desire 20+，搭載高通驍龍2020年最新推出高效720G晶片，且配備多元的拍照和錄影功能，可滿足時下以影音來追求個人風格表現的族群需求，以價格優勢搶攻市場。

宏達電除發表HTC Desire 20+外，HTC U20 5G則是增添新色曜岩黑，打造秋季時尚新顏色，讓消費者除了墨晶綠及晶岩白之外有更多選擇，自11月1日起陸續在全台中華電、台灣大、遠傳、亞太電及台灣之星門市銷售。

手機之外，在VR部分，宏達電與新北市重點技術型高級中學，市立新北高級工業職業學校，簽署產學合作備忘錄，共同加入新北市教育局「創新教育加速器」計畫方案。雙方將合作建立新北資訊人才培訓基地等深度交流，並建立XR專業學習教室，結合新北高工師資培育台灣XR專業設計人才。

宏達電表示，為讓藝術美學能深植於民眾的生活中，由經濟部工業局及高雄市政府經發局主導，與資策會聯手在高雄市規劃一系列藝術暨教育特展，繼7月展出《蒙娜麗莎：越界視野》，10月又在KOSMOSPOT體感奇點站推出由倫敦時尚學院、Verizon Media（Yahoo）及HTC VIVE合作打造的VR時裝秀《The Fabric of Reality》藝術特展。

宏達電創辦人、董事長及執行長王雪紅，獲國際延展實境研究院(The Academy of International Extended Reality，簡稱AIXR) 頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」(Accenture VR Lifetime Achievement Award)；肯定王雪紅除具有發展虛擬實境遠見，還掌握沉浸式虛擬實境所擁有改變遊戲規則的潛力，更進一步建立全面虛擬實境生態圈來驅動消費者與企業用戶使用虛擬實境。

宏達電強調，隨著企業將虛擬實境應用在訓練、協作、行銷及研發，更進一步應用於生理與心理的健康照護、教育、安全、藝術文化等種種領域，虛擬實境已滲透到人們生活的各個層面。

宏達電 虛擬實境

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