台股萬三在望收漲54.73點 三大法人買超135.95億

台股今（6）日開高震盪，一度拉升至12,999.16點，就差0.84點可重返13,000點，可惜股王大立光（3008）走弱，終究是沒有站上萬三，終場以12,973.53點作收，上漲54.73點，成交量1,829.52億元，周指數上漲427.19點，周漲幅3.4%；三大法人買超135.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超138.35億元，投信賣超1.87億元，自營商賣超（合計）0.53億元，其中自營商（自行買賣）買超3.77億元，自營商（避險）賣超4.31億元。

台股今日以12,952.49點開高，一度衝高至12,999.16點，台積電開高但漲幅收斂，收在452.5元，鴻海也收紅，高價股由股后矽力-KY領軍，以漲停作收，世芯-KY、祥碩也攻上漲停，但大立光走跌，終場收在12,973.53點，漲幅0.42%，周線翻紅。