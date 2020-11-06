原相第4季業績 估續創歷史新高
感測IC大廠原相（3227）於6日召開法說會，該公司估計，第4季包括滑鼠、真無線（TWS）藍牙與安防等應用將成長，使得整體營收還會季增10％至15％，這等於宣告該公司本季營收將續創歷史新高。
原相日前已公布第3季財報，營收與獲利雙創歷史新高，合併營收為21.82億元，表現優於預期，季增21.1％，年增21.2％，獲利為4.35億元，季增約54％，年增約36％，每股純益為3.16元。
原相表示，電競滑鼠、掃地機等應用市場需求強勁，是第3季業績成長主因。同時，原相第3季受惠於較佳的產品組合，毛利率由第2季的56.5％，增至59％。
原相累計前三季合併營收為56.8億元，年增37.3％，主要是電競與TOG滑鼠、遊戲機、掃地機、TWS等應用都比去年成長，毛利率為57.8％，獲利為9.84億元，年增94.6％，每股純益為7.18元。
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