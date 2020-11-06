應廣前三季EPS已達3.78元 今年業績可望新高
微控制器（MCU）應廣（6716）公布第3季每股純益為1.34元，累計前三季每股純益3.78元，已超過去年全年的3.57元水準。法人估計，應廣今年業績將可挑戰歷史新高紀錄。
應廣第3季合併營收為1.81億元，季減0.7％，年增44.9％，累計前三季合併營收為4.9億元，年增42.1％。
應廣第3季獲利為2,972.6萬元，年增1.16倍，每股純益為1.34元，累計前三季獲利為元8,152.2萬元，年增1.12倍，每股純益3.78元。
應廣董事長唐燦弼表示，目前訂單持續踴躍，惟8吋廠已滿載，生產交期拉長、晶圓代工價格調漲等，影響各家產能取得的狀況，是影響本季成長空間及獲利的變數。
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