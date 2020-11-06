快訊

美選大律師？川普「選舉無效之訴」的最後攻略本

譚德塞老巢出事叛亂？衣索比亞發兵鎮壓瀕內戰

應廣前三季EPS已達3.78元 今年業績可望新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

微控制器（MCU）應廣（6716）公布第3季每股純益為1.34元，累計前三季每股純益3.78元，已超過去年全年的3.57元水準。法人估計，應廣今年業績將可挑戰歷史新高紀錄。

應廣第3季合併營收為1.81億元，季減0.7％，年增44.9％，累計前三季合併營收為4.9億元，年增42.1％。

應廣第3季獲利為2,972.6萬元，年增1.16倍，每股純益為1.34元，累計前三季獲利為元8,152.2萬元，年增1.12倍，每股純益3.78元。

應廣董事長唐燦弼表示，目前訂單持續踴躍，惟8吋廠已滿載，生產交期拉長、晶圓代工價格調漲等，影響各家產能取得的狀況，是影響本季成長空間及獲利的變數。

營收 晶圓代工

延伸閱讀

PA三雄4Q淡季不淡 宏捷科成長力道強

油價下跌 美喆-KY第3季EPS年增3成

激情過後

如果拜登當選 華為供應鏈會起死回生？

相關新聞

電信商5G綁客牛肉變了 遠傳推全聯點數、台灣大擬遊戲綁約

當5G時代來臨，你願意每個月花1399元的電信資費，但電信商不再補貼你購買手機費用，而是綁約門號期間，每天多送你一杯咖啡嗎？

明年iPhone規格升級大贏家 郭明錤：大立光最壞時期已過

天風國際證券分析師郭明錤今（6）日最新報告表示，預期大立光（3008）明年可望進入蘋果iPhone新VCM（新音圈馬達）...

招商成功！全球第4大高階5軸機廠獲准進駐中科進軍國際

中部科學園區管理局今天說，中科園區招商成功，全球第四大高階5軸聯動機械生產大廠達佛羅公司預計投資5億元，並獲核准進駐中科...

大立光股價跳水 外資：明年Q2才轉正成長

股王大立光（3008）10月營收不佳，摩根士丹利指出，大立光展望11月持平10月，不僅透露11月持續較去年同期大幅衰退，...

全國研發經費占GDP 3.5％創歷年高峰 研究人員卻高齡化

科技部今天公布「108年全國科技動態調查結果」，去年全國研發經費及研發人力皆顯著成長，全國研發經費6608億元，較前年成...

彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

彩晶（6116）今年8月底才出售南科四廠予台積電，處分利益約約14.4億元。不到三個月的時間，又宣布將以27.7 億元買...

遠傳、亞太電擴大頻譜合作 預計2022年上路

遠傳電信和亞太電信昨（5）日同日公告，將進行共頻共網和頻率交換兩項業務合作，強化在低頻頻段的滲透率和覆蓋率。雙方在9月初...

Switch產量上修 台鏈添柴火

外電報導指出，日本遊戲機大廠任天堂正式上修今年Switch電玩主機產量，預期將售出2,400萬台，高於原先預期的1,90...

高通坦言 尚未獲准供貨華為

高通上季財報與本季展望優於預期，並高喊看好5G手機銷售，但也坦言迄今尚未獲得美國政府向華為出售晶片的許可，凸顯美方對華為...

iPhone電源晶片 面臨缺貨

消息人士透露，蘋果正在處理iPhone和其他產品所需的電源管理晶片短缺的問題，若相關晶片缺貨問題難解，恐衝擊蘋果年底旺季...

鴻海拚零碳排 訂下時間表

鴻海昨（6）日表示，2050年前，鴻海所屬價值鏈將實現溫室氣體零排放目標。同時，鴻海旗下所屬廠區，除遵守當地政府的碳排放...

大立光高階鏡頭出貨減 毛利率有壓

大立光昨（5）日公布，10月出貨結構中，來自2,000萬畫素以上的高階鏡頭出貨占比由20%至30%，降為10%至20%，...

熱門新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

愛奇藝推雙11檔期年費五折、999元優惠

易遊網遭質疑中資且獨攬環島之星經營權 台鐵局回應了

頭一遭！遠東銀砸錢買地蓋總部 每坪610萬元進信義區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。