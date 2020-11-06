撼訊總座：顯卡供不應求 預期零組件缺貨到明年上半年

加密貨幣比特幣大漲，撼訊（6150）應聲漲停，總經理陳劍威指出，載版、晶片缺貨之下，導致不論超微（AMD）、輝達（NVIDIA）顯卡出現缺貨，預期缺貨持續到明年上半年，為了反映零組件成本上揚，撼訊已漲價因應，由於缺貨關係，預期第4季營收會下滑，但毛利率會優於第3季。

撼訊今（6）日出席與百歐生醫合作記者會，媒體提問，對於顯卡市況看法，陳劍威指出，由於電源管理IC持續缺貨，加上蘋果下半年新品及兩大家用遊戲主機推出，可能對供應鏈造成排擠效應。

陳劍威指出，目前包括載板、晶片都缺貨，在零組件缺少下，順勢導致顯卡出貨受限，超微、輝達都出現缺貨現象，撼訊目前訂單交期已拉長到一個月以上。

陳劍威表示，由於零組件漲價，如電源管理IC漲價一成，撼訊部分產品已反映晶片等零組件成本上漲，推估顯示卡將缺貨到農曆年前。

由於顯卡現貨供應不足，撼訊預期，第4季營收相較上季將下滑，但由於供應緊缺，撼訊漲價適度反映成本，因此毛利率也將提升。