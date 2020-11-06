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明年iPhone規格升級大贏家 郭明錤：大立光最壞時期已過

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
大立光明年可望進入蘋果iPhone新VCM（新音圈馬達）供應商行列，將是最大贏家。歐新社
大立光明年可望進入蘋果iPhone新VCM（新音圈馬達）供應商行列，將是最大贏家。歐新社

天風國際證券分析師郭明錤今（6）日最新報告表示，預期大立光（3008）明年可望進入蘋果iPhone新VCM（新音圈馬達）供應商行列，加上超廣角相機鏡頭顯著升級，大立光將是最大贏家，他強調，股價已反映華為禁令與新進入者競爭等因素，最壞時期已過。

郭明錤指出，預估明年下半年新款iPhone系列出貨量可望優於iPhone 12系列，正向看待iPhone供應鏈的長期展望，主要有三大理由，包括5G基礎建設更加普及、量產與發售時間回歸正常、及數項重要規格升級。

他強調，大部分iPhone供應鏈股票已反應iPhone 12系列的部分利多或利空，建議投資人開始關注明年新趨勢；以明年下半年新款iPhone的重要規格升級中，預測2款高端機型超廣角相機升級將是最顯著的改變。

郭明錤說，預期大立光自明年開始成為iPhone新音圈馬達 (VCM) 供應商，且將是超廣角相機鏡頭顯著升級的最大贏家，他強調，未來幾年大立光將受惠於VCM規格升級所帶來的ASP成長，預期VCM事業將成為大立光新成長動能，主要原因是市占率提升、未來規格升級、及與鏡頭業務垂直整合等三大因素帶動。

郭明錤預期，大立光在鏡頭生產與VCM垂直整合優勢下，將取得明年下半年新款高階iPhone的升級6P超廣角鏡頭約70%的訂單比重，較 iPhone 12系列超廣角鏡頭的50%高。

大立光10月合併營收51.38億元，月增0.2%，年減22%，預期11月拉貨動能與10月差不多；累計今年前10月合併營收457.9億元，年減7%，市場擔憂旺季不旺的情況恐將成真。

大立光傳統旺季效應恐將報銷，今日股價走弱，早盤以3,165元開出，下跌35元，一度下滑至3,065元，盤中跌幅1.71%，在五大千金股中表現獨弱。

iPhone 大立光 鏡頭

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