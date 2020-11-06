雙11商戰 亞太電祭新iPhone買大送小

iPhone 12系列陸續上市開賣，iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini預計將在下周五開賣，適逢雙11購物節商戰時期，亞太電（3682）今（6）日宣布開賣限定活動，祭出買大送小優惠，新申辦及攜碼申辦iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付1,399元，就贈送iPhone 12 mini 64GB一支，限30名。

亞太電表示，iPhone 12系列一口氣推出4個版本，都採最新一代的A14仿生晶片，加上首度納入5G功能，在全球掀起搶購熱潮，台灣買氣同樣強強滾，預估iPhone 12系列整體銷售量將比iPhone 11系列成長5成以上。

亞太電指出，在5G推波助瀾下，市場看好iPhone 12系列有望刷新史上最大換機潮紀錄， iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini將在下周五(11/13)開賣，開賣日在Gt智慧生活台北三創門市將舉辦限量買大送小活動，新申辦及攜碼申辦iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付1,399元（36期），專案價20,300元，就贈送iPhone 12 mini 64GB（市價23,900元）一支。

亞太電指出，除享5G不降速上網吃到飽、網內語音免費，再享市價近7,000元娛樂無限包，內含Gt TV等影音娛樂應用服務，果粉現賺超過30,000元。