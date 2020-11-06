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雙11防詐騙 趨勢科技：三招嚴堵駭客竊個資

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

國際資安大廠趨勢科技今（6）日表示，電商年度大事雙11光棍節即將開跑，年終購物季也接連展開，詐騙也將隨之而來，提醒消費者動手指下單前，留心網路購物的資訊安全。趨勢科技觀察，今年前8個月台灣偵測到詐騙網址數量已高達170萬筆，比去年大幅成長四倍，民眾可以三招嚴防詐騙。

趨勢科技指出，詐騙訊息經常標榜有「破盤好康」，尤其小心一頁式網購商城。駭客看準消費者搶便宜的心態，常利用明顯低於行情的破盤價、限量搶購、免運等優惠資訊吸引消費者目光，誘使消費者點擊進入假冒的一頁式網購商城。

消費者在網路購物時，看到優惠資訊時切勿衝動下單，可以先多方查證網站評價、再三驗證是否為官方商城，並避免在一頁式網站或是社群平台下單，以免網購商品與下單商品不符外，個資亦遭到駭客盜取。

此外，網購須留心網站是否安全。由於消費者線上交易的機密個資也是駭客目標之一，消費者在瀏覽線上購物網站或是網路銀行時，可以透過留意瀏覽器網址前方的鎖頭符號防範，有鎖頭符號的網站代表符合SSL「安全通訊協定 (Secure Sockets Layer)」安全憑證機制，可將瀏覽器與網頁伺服器之間建立起一道安全連線，進一步保障私人資訊不外洩。

趨勢科技表示，除了二招防詐外，也建議安裝新版防毒軟體才能輕鬆、快速辨別最新詐騙手法。以趨勢科技PC-cillin 2021雲端版來說，運用 AI人工智慧搭配多層式防護技術，搭載獨家詐騙剋星功能，以網頁特徵與網址比對技術即時封鎖假冒的網頁；消費者在線上轉帳匯款時，可以搭配「安心Pay功能」，開啟線上交易防護，防止駭客透過外掛程式竊取交易資料，為網路購物新增一層安全防護，安心守荷包。

詐騙 趨勢科技 網購

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