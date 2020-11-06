新品效應 安力-KY10月營收年增近四成

散熱模組廠安力-KY（5223）受惠家用遊戲主機及筆電新品訂單帶動，10月營收來到1.95億元，年增近四成。

安力公布10月營收1.95億元，年增39%、但月減11.8%。累計今年前十個月營收16.29億元，年增36%。

安力美系電腦大客戶預計於下周舉辦秋季新品發表會，可能公布的新品，就是搭載自家研發晶片的新世代NB，而今年美系電腦大廠累計1至10月份訂單金額約為7.23億元，相較於去年同期增加約1.28億元。

法人預估，預計於新品發表後可能陸續出現換機潮，未來將可帶動安力-KY營收獲利成長。

另外，日系家用遊戲機公司於日前上修財測，因開放預購最初12小時的訂單量相較於前一代產品「12週份」的數量。預計未來將可帶動安力營收獲利。

安力今年新業務家用遊戲主機，目前相關散熱零件已看出成效。安力今年前三季家用遊戲機的營收已達約0.73億元，佔整體營收高達約5%。

安力今年前三季合併營收為14.34億元、年增35%，稅後淨利2.01億元、年增83%，每股盈餘為4.65元。今年前三季獲利已超過2019年全年。