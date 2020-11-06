彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

彩晶（6116）今年8月底才出售南科四廠予台積電，處分利益約約14.4億元。不到三個月的時間，又宣布將以27.7 億元買回十年前出售予和鑫光電，位於南科比鄰台積電18廠的閒置廠房建物及附屬設施。原來，彩晶是為布局當前及下世代的主流Mini / Micro LED 面板技術，要備妥量產能量。

面板產業過去一年半遇逆風，面板雙虎友達、群創分別連續虧損6-7季。只有一座5代廠的彩晶，2019年是唯一交出獲利成績單的LCD面板廠，營運表現不俗。僅管彩晶去年第4季開始虧損，今年上半年也續虧二季，但隨著疫後宅經濟需求大爆發，推升面板報價走升，彩晶第３季也同步獲利交出獲利成績單，一舉彌補累虧。今年前三季稅後純益10.71億元，年增33.7%，EPS為0.34元。

今年8月24日，彩晶公告出售南科閒置逾十年的資產，予今年大舉掠地擴產的台積電，交易總金額48.4億元（未稅），處分利益約14.4億元，挹注EPS約0.46元。彩晶南科四廠緊鄰台積電18廠，也與和鑫光電比鄰。

彩晶表示，該廠區閒置的鋼構建築物，係十餘年前向南科管理局承租土地，擬興建次世代面板廠。後因故未完成建築及投資案，閒置迄今，決定出售予台積電。

彩晶董事長暨總經理焦佑麒與和鑫董事長馬維欣為夫妻，彩晶持有和鑫26.6%股權，是其最大法人股東；馬維欣也是彩晶的董事。

彩晶表示，這次向和鑫購買的廠房建物及附屬設施，是彩晶於2010年12月將次世代CF廠房的未完工程售予和鑫光電，當年的售價為18.56億元（包括在建工程B1~6F）。

和鑫光電指出，這項交易案處分利益約為 2.1 億元。出售予彩晶的1-3樓建物及廠房設施屬於閒置資產，因此對和鑫光電的未來營收和股東權益不造成影響。

彩晶發言人簡宏毅則指出，彩晶收購和鑫光電位於南科的閒置廠房，主要是為因應未來營運所需，以及發展 Mini / Micro LED 面板。交易案完成後，彩晶規劃跨入中小尺寸 Mini LED 面板的穿戴、Pad、NB及車載等產品，並加以布局Micro LED明日之星市場，提升現有面板產品競爭力。

彩晶董事會5日通過今年第3季財報，單季合併營收54.38億元，季增48.7%，年增26.9%。稅後純益16.36億元，由上季的虧損轉盈，每股稅後純益0.52元，終止連續三季虧損。第3季底每股淨值為13.65元。第3季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨利率分別為37%，27%，38%及30%。

彩晶表示，今年第3季總出貨量季增9.4%，達464.1萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金40元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為1.55億片，大尺寸面板出貨量約為55萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為12萬台。在產品組合方面，6吋（含）以下手機面板產品占總銷售金額44%，6.2~10.1吋中尺寸平板相關產品占43%，11吋以上大尺寸面板產品占13%。