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中華電信「i寶貝智慧聲控服務」 可聲控聽Podcast

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

隨著智慧家庭聲控裝置日趨普及，中華電信（2412）「i寶貝智慧聲控服務」攜手全台第一綜合性有聲內容平台「i聽聽」與Podcast新創公司「SoundOn」，共同開創台版智慧音箱聽Podcast服務首例，導入豐富且多元的Podcast內容，從明星藝人、專業職人，到意見領袖所分享的各式主題，想聽什麼節目只要開口聲控，i寶貝便能立刻完成指令。

用戶只需說：「i寶貝，我要聽i聽聽《侯昌明》的Podcast」或「i寶貝，我要聽《報導者》Podcast」，即可透過語音指令讓音箱自動播放內容，也可以主題來搜尋，例如：播放今日新聞Podcast、我要聽投資類的Podcast，或以節目名、作者名、單集名稱、節目最新一集的搜尋方式作播放，甚至於只要說出「i寶貝，我要聽Podcast」，亦會自動播放最熱門的節目清單，這些彈性選聽說法，中華電信i寶貝都可一一辨識。

「i寶貝」智慧聲控服務，具有KKBOX音樂、FunPark兒童睡前故事、兒歌、大家說英語、生活資訊查找及聲控智慧家電等功能，可啟用單一指令「情境模式」啟動多項對應服務，讓i寶貝滿足不同的居家生活需求，是陪伴全家人的最佳智能幫手。

Podcast 中華電信 智慧家電

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