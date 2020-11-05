遠傳電信攜手自家friDay購物衝刺雙11 蘋果配件吸客

仁寶電腦（2324）副董事長暨策略長陳瑞聰養過三隻狗，談起狗狗可是滿滿的毛小孩經。他說，毛小孩是家庭最忠誠的一份子，值得最好的醫療照護，尤其很多老人都靠寵物陪伴，多數家庭疼愛自己的寵物，這是仁寶開設核心動物醫院的初衷之一，也是動物醫療商機所在。

2020-11-05 19:02