遠傳電信攜手自家friDay購物衝刺雙11 蘋果配件吸客
遠傳電信（4904）、遠傳friDay購物雙引擎攜手狂飆雙11優惠，即日起至遠傳直營門市購買iPhone 12單機，加1元就可帶走市價1,090元的PD閃電快充組，11月11日當天iPhone 12 256G單機限量再折1,111元；遠傳friDay購物全站商品狂殺1折起，還祭出5大優惠，挑戰史上最強70%回饋。
另外，購買iPhone 12全系列不論搭資費或單機，即可享AirPods 2加購價4,090元、AirPods Pro加購價6,290元。
11月11日當天，門市優惠包括限量111台iPhone 12 256G單機再折1,111元，Apple原廠20 W充電頭現折111元。原價1,490元的Apple Magsafe原廠殼、原價3,990元的Mutrics智慧藍芽音樂太陽眼鏡，當天都只要1,111元。
11月11日起，最溫馨的家庭親子良伴遠傳愛講智慧音箱小狐狸/小愛講，也從原價2,990元下殺至1,111元，再送friDay音樂4個月免費聽。
遠傳friDay購物即日起破天荒祭出全站天天送10%折價券、11大銀行回饋11%、App首購回饋18%、Happy Go兌點回饋21%、1111限時回饋10%遠傳幣等5大優惠，挑戰史上最強70%回饋，全站商品1折起，再加碼限時抽這單免費、限時滿額抽iPhone 12等超值大禮。
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