研調：宏碁筆電標案遞延 第4季出貨有望超越蘋果

研究機構DIGITIMES Research表示，第4季筆電需求仍強，全球出貨估年增近4成；品牌廠宏碁因日本標案訂單遞延，第4季出貨估季增近70萬台，有望超越蘋果，排名第4。

DIGITIMES Research今天發布研究報告指出，全球教育標案進入出貨高峰、消費巿場恢復年成長，加上遠距辦公需求未顯著退潮，帶動2020年第3季全球筆記型電腦出貨表現優於預期，季增8.6%。

報告顯示，今年第4季雖有8吋晶圓產能供應不足及面板短缺的陰霾籠罩，在疫情惡化及消費需求成長的預期下，筆電業者仍將積極衝刺出貨。DIGITIMESResearch分析師蕭聖倫預期，全球筆電第4季出貨將季減低於1%，年增率可望接近4成。

品牌廠方面，DIGITIMES Research預期前3大業者第4季出貨皆將小幅季減，龍頭惠普因第3季出貨已高，加上10月為惠普會計年度結算月，為壓低整體進貨成本而減少備料，第4季出貨表現將不如第3季。

第2名聯想因日本教育標案已過出貨高峰，預期第4季整體出貨將較前季小幅下滑。第3名戴爾第4季雖將衝刺消費巿場，但仍面臨商務市場需求衰退。

觀察台廠表現，DIGITIMES Research指出，宏碁因面板及IC短缺，有超過百萬台日本標案訂單遞延至第4季出貨，加上在消費巿場表現強勢，預估宏碁今年第4季筆電出貨將季增近70萬台，單季出貨量可望超越蘋果，排名第4。

DIGITIMES Research進一步分析，華碩第4季將衝刺歐亞消費旺季，在電競領域預期將維持第3季出貨力道，推估華碩第4季筆電出貨，將季增15萬台以上。

此外，蘋果因採用自家研發的ARM架構處理器筆電第4季進入量產，出貨可望較第3季成長20萬台以上，其中13.3吋MacBook平價新品將成為出貨主力。