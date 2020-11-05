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鴻海：供應鏈和產品溫室氣體零排放目標2050年實現

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導

鴻海科技集團（2317）今（6）日宣示，基於《巴黎氣候協定》所定目標，2050年前，鴻海所屬價值鏈將實現溫室氣體零排放目標。同時，為回應氣候行動100+（CA100+） 指導委員會所提三大目標，鴻海旗下所屬廠區，除遵守當地政府的碳排放政策，也將持續強化氣候變遷治理、對溫室氣體排放採取行動及依照氣候相關財務揭露建議（TCFD）進行資訊披露。

有關TCFD的資訊揭露，鴻海已在2019年企業社會責任報告書對外承諾，預計於2020下半年導入。身為全球企業公民，鴻海持續透過各式優化措施，包括建立能源管理中心、互聯網智慧能源重點工程、綠色工廠建設評定工作及實施減碳專案、節能技術改造與稽查等，提升能源使用效率，進而降低營運成本。

鴻海所制訂節能減碳計畫與方針，由各廠區節能技術委員會推動減少碳排放與能源使用，透過參與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Plan，簡稱CDP），精進節能減碳的持續發展目標，以實現對保護環境、愛護地球的責任。

隨著客戶與社會大眾高度重視低碳節能，鴻海在低碳能源的使用上，截至2019年，中國大陸各廠區設置清潔能源發電裝置以及購買清潔能源，清潔能源總使用量達95,202萬kWh，使用占比為9.93%，部分廠區溫室氣體盤查皆通過第三方查驗。

鴻海今年也進一步設立相關綠色環境保護目標（與2015年相比）：減碳目標：2020年的碳排放目標將下降24%。節能目標：2020的節能目標為22％。廢物處理目標：100%轉換率，焚化率低於10%。

因應全球氣候變遷的影響，鴻海盤點內部營運現況、法規與客戶要求和期待，及國際趨勢發展與研究報告，評估氣候變遷風險與機會，並提出相關應對措施進行管理，以完善鑑別與評估氣候變遷的風險與機會的機制，建立集團環境永續的良好文化。

CA100+是結合全球500多家投資機構加入的倡議，主要滿足三大訴求：強化氣候變遷治理、針對企業價值鏈的溫室氣體排放採取行動、依照氣候相關財務揭露建議進行迅披露，最終願景與《巴黎氣候協定》目標一致。

鴻海 氣候變遷 減碳

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