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迎雙11 華為在台主打筆電與智慧穿戴
迎雙11商機，華為在台主打筆電與智慧穿戴，並結合通路夥伴聯合促銷。華為在台總代理訊崴技術今（5）日表示，此次包括品牌體驗店、3C通路到四大電商官方旗艦館，將在全通路進行優惠活動。
此外也攜手燦坤（2430），結合雙方品牌優勢及資源，於11月6日到12日燦坤會員特典活動中，共推出九款熱門商品限時降價回饋，包含美型筆電HUAWEI MateBook D14降價4,000元、D15降價2,000元；HUAWEI FreeBuds 3i降噪耳機更下殺57折，活動優惠價只要1,990元。九款熱門商品活動期間，買再送多項實用贈品。
至於華為品牌體驗店更推出期間限定活動，包括：HUAWEI MateBook X Pro買1送2豪華禮、1.1折排隊會、1+1組合驚喜價等超殺優惠。此外，即日起至30日，於全台華為品牌體驗店購買HUAWEI FreeBuds Pro、HUAWEI WATCH GT 2 Pro再現折500元及1000元。PChome、MOMO、Yahoo!、蝦皮四大電商華為品牌旗艦館及順發3C通路也同步推出限時優惠。
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