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立端攜手台達電 提升5G邊緣運算與工業物聯網競爭力

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

IPC廠立端科技（6245）為專業網路安全硬體平台製造商，今（5）日宣布將發行私募無擔保轉換公司債，由台達電認購金額新台幣九億元。面對 5G 時代來臨與產業重新洗牌，多元多角技術服務與策略結盟，才能在5G時代立足。雙方將藉由此次私募案，強化技術與產品的互補合作，加速IIoT工業物聯網、5G邊緣運算應用發展。

立端科技長期關注資訊安全與邊緣運算技術發展，持續開發整合高速運算、資訊安全、智能AI之網路通訊設備。台達電子為物聯網世界中樓宇自動化，能源管理，安全監控、智慧製造、工業自動化之領導廠商，可藉由整合立端網路運算平台，提供數據結合邊緣運算的完整解決方案。

立端科技近年來強化在電信邊緣運算、工業物聯網布局，並以網路安全為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化 (SDWAN 及NFV) 應用的網路白牌設備解決方案，獲得包括Verizon在內全球20大電信運營商認可，並已完成超過20萬企業SD-WAN站點佈署。

面對未來5G架構所帶來的網路運算設備需求，藉由與台達電子的合作，以其自動化製造資源作為後盾，提高生產製造規模，滿足大型電信商需求，持續擴大在SD-WAN、uCPE全球市佔率。

台達電 5G 物聯網

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台達電強化邊緣運算 參與立端私募無擔保轉換公司債

期貨商論壇／台達電期 可留意

台達電 選價外20%

台達電Q3 EPS 3.23元 季增一成

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