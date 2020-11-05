台達電強化邊緣運算 參與立端私募無擔保轉換公司債

電源龍頭台達電（2308）今（5）日宣布，認購工業網路安全廠商立端（6245）新台幣9億元之私募無擔保轉換公司債。雙方將藉由此次私募案，強化產品、技術、客戶、生產製造的策略合作綜效，進而可以為客戶提供從邊緣到核心、從雲到端的整合方案，加速物聯網與邊緣運算的多元應用發展。

台達電原先就為立端股東，現在持股達5.73%，僅次於最大外部法人股東富邦人壽保險6.99%，不過，若加上現為立端董事之一的台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安個人持股1.77%，等於泛台達集團持股已達7.5%，為最大外部股東。

台達董事長海英俊表示，針對樓宇自動化，工業自動化、汽車電子、資通訊基礎設施與能源基礎設施等範疇，台達積極提供客戶更高效、節能的解決方案，而隨著物聯網日益發展，更突顯邊緣運算與網路資安的重要性。立端為網路安全專用平台的垂直應用領導廠商，深耕網路通訊、電信應用以及智能邊緣運算，藉由認購立端的私募無擔保轉換公司債，期待能更強化雙方合作關係的深度與廣度，在研發、技術、製造、通路與銷售等各方面互相合作，為客戶提供更多元且完整的服務。

台達在網通領域累績超過二十年的經驗，持續積極創新研發，提供客戶專業的設計與製造服務，完整的解決方案產品線涵蓋雲端資料中心、企業園區、電信、中小企業網路以及工業網路等領域，並根據客戶需求提供客製化的網通解決方案。隨全球各電信業者陸續推出5G服務，除了網路頻寬快速成長外，雲端應用勢必大幅增加，因此，網路通訊設備也將扮演重要角色，而面對AI(人工智慧)與IOT(物聯網)的發展趨勢，更完整的網路設備與服務架構也將是發展的關鍵基礎。

無論是工業4.0或物聯網，都需要完整的生產營運、通訊與資訊科技，藉此帶動服務與數據創新。台達在生產營運與通訊科技已深耕多年，立端則在資訊科技位居領導地位，透過與立端的合作，台達將能加速整合OT、CT與IT，進一步結合開放式據數平台，形成智慧企業整合架構，為客戶提供更完整的服務。